Kultur
Von der Ruine zur Rarität (4)
Zwischen Schloss und Speicher
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 16.09.2026
- 21:05 - 22:00 Uhr
Die Schweiz ist reich an historischer Architektur. Gebäude verschiedenster Epochen und Stile sind Zeugen längst vergangener Zeiten. Oft dem Verfall überlassen, warten sie auf eine zweite Chance: Um sich von einer Ruine zur Rarität zu verwandeln.
Mit Leidenschaft und Liebe geben Menschen der Vergangenheit eine Zukunft: Der zerfallene Ziegenstall wird zum Ferienhaus, der ehemalige Fernsehturm zum Luxusrestaurant. Aus alt mach neu. Mit historischer Seele und modernem Komfort. Wie neues Leben in alte Hütten zieht.
Das Chateau Marnand war 2020 nur mehr ein Schatten seiner selbst. Als sich Luca und Ludmilla Bizzozzero sich des heruntergekommenen Schlösschens annahmen, lag keine besonders grosse Zukunft vor ihm. Ein paar Jahre später erstrahlt Marnand in neuem Glanz und mausert sich dank unermüdlichen Einsatzes seiner Besitzer zu einem schicken «Bed and Breakfast».
In Goms im Wallis schienen die fetten Jahre eines im 17. Jahrhundert erbauten Kornspeichers vorbei zu sein. Bis sich der Architekt Roman Hutter des alten Stadels annahm und ihn zu einem modernen Wohnhaus umbaut. Der Umbau des zweitältesten Holzhauses der Schweiz schreitet zügig voran. Und im Herrenhaus St. Christophe nahe dem Neuenburgersee finden Restauratoren bei Arbeiten ausgerechnet im ehemaligen Gerichtssaal anzügliche Gemälde.
Ein Film von Silvia Fleck und Almuth Kook.