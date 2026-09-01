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Im Hotel Glacier du Rhône kommen bei der Renovation historische Malereien zum Vorschein.

Kultur

Von der Ruine zur Rarität (2)

Zwischen Mühle und Manoir

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
14.09.2026
21:05 - 22:00 Uhr

Die Schweiz ist reich an historischer Architektur. Gebäude verschiedenster Epochen und Stile sind Zeugen längst vergangener Zeiten. Oft dem Verfall überlassen, warten sie auf eine zweite Chance: Um sich von einer Ruine zur Rarität zu verwandeln.

Mit Leidenschaft und Liebe geben Menschen der Vergangenheit eine Zukunft: Der zerfallene Ziegenstall wird zum Ferienhaus, der ehemalige Fernsehturm zum Luxusrestaurant. Aus alt mach neu. Mit historischer Seele und modernem Komfort. Wie neues Leben in alte Hütten zieht.

Seit 400 Jahren steht die Wassermühle bereits in der Ortschaft Sent im Unterengadin. Schon lange ihrer ursprünglichen Funktion beraubt, soll sie jetzt zum Wohnhaus umgebaut werden. Der Architekt Duri Vital hat sich auf historische Bauten spezialisiert und gibt dem alten Gebäude ein neues Gesicht: samt der traditionellen «Sgraffitti», der in den Mauerkalk geritzten Wandgemälde, die typisch für die Region sind.

Von der Mühle bis zum Manoir am Murtensee: In der ganzen Schweiz setzen sich engagierte Menschen gegen den Verfall historischer Gebäude ein.

Der Film begleitet sechs unterschiedliche Bauprojekte auf dem Weg in eine neue Zukunft: Eine Uhrenfabrikanten-Villa, die zum Alterswohnsitz wird, ein Schloss, dass statt einem Schlossherrn eine ganze WG beherbergt oder den ehemaligen Fernsehturm, auf dessen Baustelle bei Wind und Wetter um rechtzeitige Fertigstellung gekämpft wird. Und das vom Aussterben bedrohte Bergdorf Corippo, dass dank einer Nutzung als «verstreutes Hotel» vielleicht seinem Schicksal ein Schnippchen schlagen kann.

Ein Film von Katharina Deuber, Almuth Kook und Denise Langenegger.

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