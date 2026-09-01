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Renovierte Küche Buochholz

Kultur

Von der Ruine zur Rarität (3)

Zwischen Bauernhaus und Plattenbau

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
16.09.2026
20:15 - 21:05 Uhr

Die Schweiz ist reich an historischer Architektur. Gebäude verschiedenster Epochen und Stile sind Zeugen längst vergangener Zeiten. Oft dem Verfall überlassen, warten sie auf eine zweite Chance: Um sich von einer Ruine zur Rarität zu verwandeln.

Mit Leidenschaft und Liebe geben Menschen der Vergangenheit eine Zukunft: Der zerfallene Ziegenstall wird zum Ferienhaus, der ehemalige Fernsehturm zum Luxusrestaurant. Aus alt mach neu. Mit historischer Seele und modernem Komfort. Wie neues Leben in alte Hütten zieht.

Das wahrscheinlich zweitälteste Holzhaus der Schweiz gleicht einem Gerümpellager. Gebaut vor mehr als 700 Jahren, ist es in den vergangenen Jahrzehnten in eine Art Dornröschenschlaf gefallen. Aus dem es Besitzer Tobias Dahinden erwecken will. Er will das "Buchholz", am malerischen Vierwaldstättersee gelegen, zu einem Ferienhaus umbauen und so dessen Geschichte weiterschreiben. Ebenso wie das ehemalige Fabrikantenhaus im appenzellerischen Schwellbrunn, für dessen Rettung sich ein ganzes Dorf eingesetzt hat.

Das Angebot «Ferien im Baudenkmal» boomt in der Schweiz: die Stiftung, die sich für den Erhalt historischer Baudenkmäler einsetzt, sichert dank Umbauten in Ferienobjekte Über- und Weiterleben ungenutzter, historischer Gebäude. Als Feriengast logiert man dann schon mal im Plattenbau in der Schweizer Hauptstadt, und wundert sich, warum brutalistische Architektur plötzlich «instagrammable» ist.

Ein Film von Silvia Fleck und Denise Langenegger.

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