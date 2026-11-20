Kultur
Trailer Park
Eine Choreografie am Puls der Zeit. Das Internet und Soziale Medien bergen Gefahren und faszinieren zugleich. Ein Ritt durch popkulturelle Referenzen von tanzmainz.
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 09.05.2027
Choreograf Moritz Ostruschnjak kompiliert und collagiert Netz-Fundstücke. Virale Videos, Memes, alles nutzen er und seine zehn Tänzer*innen als Vorlage. Die leere schwarze Bühne wird zum Nicht-Ort irgendwo zwischen analoger und digitaler Welt. Unbändig, witzig und sexy!
Choreografie erinnert an Scrollen durch einen TikTok Feed
In schneller Folge lösen sich die einzelnen Szenen ab, wie beim Scrollen durch den TikTok Feed. Bekannte Songs aus den Charts oder aus Filmen bilden den Rahmen für eine World-Wide-Web-Revue so voller Energie, dass man denken könnte, das Ensemble trage die Motocross Bekleidung zum eigenen Schutz.
Moritz Ostruschnjak ist ein aufstrebender junger Choreograf, der zur Tanzplattform Deutschland 2024 geladen war und auch international immer mehr Aufmerksamkeit erregt.
tanzmainz, die Kompagnie des Staatstheaters Mainz, feiert 2024 ihr 10jähriges Bestehen und blickt auf zahlreiche Preise und internationale Erfolge zurück.
Tänzer*innen:
Wendel Lima de Alcantara, Paul Elie, Finn Lakeberg, Christian Leveque, Shani Licht, Cassandra Martin, Jaime Neves, Jaume Luque Parellada, Réka Rácz, Meritxell Van Roggen
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Choreografie/Bühne:
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Moritz Ostruschnjak
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Choreografische Mitarbeit/Kostüme:
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Daniela Bendini
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Musik:
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Jonas Friedlich
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Licht:
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Tanja Rühl