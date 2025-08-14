Kultur
Toi Toi Toi! Das größte Dreispartenhaus der Welt (1/5)
Mitten in Stuttgart steht das weltweit größte Dreispartenhaus: Staatsoper, Ballett und Schauspiel Stuttgart. Rund 1400 Künstler, Handwerker und Angestellte arbeiten dort.
Sie stehen im Zentrum der fünfteiligen Reihe. Vier junge Ensemblemitglieder – die Ballerina Rocio Aleman, der Schauspieler Elias Krischke und das Sängerpaar Esther Dierkes und Björn Bürger – leiten das Fernsehpublikum hinter die Kulissen ihres Hauses.
Zwei Jahre lang begleiten Kamerateams die Arbeit und fangen persönliche, intime Bilder ein. Sie zeigen emotionale Höhen und Tiefen, handwerkliche Perfektion und logistische Meisterleistungen, die nötig sind, um täglich künstlerisches Weltniveau zu präsentieren. Eine packende Geschichte über Menschen aus Stuttgart, die einzigartige Kunst schaffen.
Redaktionshinweis: Bis Freitag, 15. August, zeigt 3sat täglich, um 19.20 Uhr eine weitere Folge der fünfteiligen Dokumentationsreihe "Toi Toi Toi! Das größte Dreispartenhaus der Welt".