"Ich kenne das dumme Publikum nicht" - Eine Talkrunde zum Bachmannpreis

Franzobel, Barbara Kadletz, Brigitte Schwens-Harrant, Peter Fässlacher, Natascha Gangl, Heinz Sichrovsky

Quelle: Daniela Nickmann

Allerdings wären es früher auch kleine Runden von Männern gewesen, die in Klagenfurt, Frankfurt und in den Feuilletons Karrieren beendet oder begründet hätten, wirft Jurorin Schwens-Harrant ein. Sie würde heute nicht gerne mit diesen Männern über Literatur diskutieren. Sie sei da mehr bei den Autoren und vor der Lesung eines Textes, den sie zum Wettbewerb eingeladen habe, "mindestens genauso aufgeregt." Diese Veranstaltung habe sich verjüngt, ist diverser geworden, wird auf verschiedenen Plattformen verfolgt, bis hin zu den jungen Buchbloggerinnen, und das sei auch gut so.



In ihrer Kompromisslosigkeit hat sie an nichts verloren. Autorin Natascha Gangl befürwortet das. Manchmal sagten ihr Verlagsmenschen, sie solle auch die weniger Intelligenten bei ihren Texten berücksichtigen, Zugeständnisse machen. "Ich kenne das dumme Publikum nicht", ist ihre Antwort darauf.



2026 feiert der Bachmannpreis seine 50. Ausgabe. Die Namensgeberin und Schriftstellerin Ingeborg Bachmann wurde vor 100 Jahren geboren.