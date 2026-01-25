Die Fremde(n) - Ingeborg Bachmann

Ingeborg Bachmann in Rom

Quelle: ORF/Heinz Bachmann

Genau 50 Jahre später stellt sich die Frage, wie (sehr) sich die Bedingungen des Schreibens für Frauen verändert haben. Und ob die Literatur der Bachmann noch heute Einfluss auf Autorinnen wie Anna Baar oder Tara Meister nimmt.



Außerdem entsteht an der Ingeborg Bachmann Forschungsstelle des Literaturarchivs Salzburg die erste Gesamtausgabe der Werke und Briefe der Autorin - sichtbar wird die Verbindung von Leben und Schreiben einer großen Autorin, die eben auch eine große Philosophin war.



Ein Film von Barbara Frank.