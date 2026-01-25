Die Fremde(n) - Ingeborg Bachmann

Hauptnavigation

Sie war das Gegenbild der deutschen Hausfrau. Erste Medienautorin überhaupt und wurde durch ihren frühen Tod zum Mythos: Ingeborg Bachmann.

01.03.2026
12:25 - 13:00 Uhr

Ingeborg Bachmann starb am 17. Oktober 1973 im Alter von nur 47 Jahren, an tödlichen Entzugserscheinungen nach einem Brandunfall in einem Krankenhaus in Rom.

Ingeborg Bachmann in Rom
Quelle: ORF/Heinz Bachmann

Genau 50 Jahre später stellt sich die Frage, wie (sehr) sich die Bedingungen des Schreibens für Frauen verändert haben. Und ob die Literatur der Bachmann noch heute Einfluss auf Autorinnen wie Anna Baar oder Tara Meister nimmt.

Außerdem entsteht an der Ingeborg Bachmann Forschungsstelle des Literaturarchivs Salzburg die erste Gesamtausgabe der Werke und Briefe der Autorin - sichtbar wird die Verbindung von Leben und Schreiben einer großen Autorin, die eben auch eine große Philosophin war.

Ein Film von Barbara Frank.

