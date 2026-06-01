Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Tage der deutschsprachigen Literatur
  4. 50. Tage der deutschsprachigen Literatur - Die Eröffnung
Das Bild zeigt eine Ansicht von vertikalen, gestreiften Stäben, die abwechselnd in Schwarz und Weiß gehalten sind. Auf den Stäben sind Muster zu sehen, die schemenhaft die Konturen eines Gesichts darstellen. Diese Muster wirken künstlerisch und abstrahierend. Im Hintergrund erkennt man einen leicht unscharfen, hellen Gebäudeteil, der mit Fenstern ausgestattet ist und eine grüne Wiese mit einigen Kräutern im Vordergrund, die den Boden um die Stäbe herum bedeckt. Das gesamte Bild vermittelt eine moderne und kreative Atmosphäre.

Kultur

50. Tage der deutschsprachigen Literatur - Die Eröffnung

Im heurigen Doppel-Jubiläumsjahr überträgt 3sat die am Vorabend des 100. Geburtstages von Ingeborg Bachmann stattfindende feierliche Eröffnung live.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
24.06.2026
19:00 - 20:15 Uhr

Mehr

Schriftzug Ingeborg-Bachmannpreis

Tage der deutschsprachigen Literatur

Im Jahr 2026 gibt es in Klagenfurt gleich zwei Jubiläen zu feiern: Am 25. Juni würde Ingeborg Bachmann ihren 100. Geburtstag feiern und der nach ihr benannte Literaturpreis, der Ingeborg-Bachmann-Preis, wird zum 50. Mal vergeben. Es stellen sich wieder 14 Autor*innen einer 7-köpfigen Jury.

Aus Anlass der beiden Jubiläen überträgt 3sat heuer auch die feierliche Eröffnung live aus dem Landesstudio Klagenfurt, ebenso natürlich alle Lesungen und Jurydiskussionen. Am 28. Juni wird dann feststehen, wer die heurigen Preisträger*innen sein werden - auch diese Abschlussdiskussion wird live übertragen.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.