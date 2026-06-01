Kultur
50. Tage der deutschsprachigen Literatur - Die Eröffnung
Im heurigen Doppel-Jubiläumsjahr überträgt 3sat die am Vorabend des 100. Geburtstages von Ingeborg Bachmann stattfindende feierliche Eröffnung live.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 24.06.2026
- 19:00 - 20:15 Uhr
Im Jahr 2026 gibt es in Klagenfurt gleich zwei Jubiläen zu feiern: Am 25. Juni würde Ingeborg Bachmann ihren 100. Geburtstag feiern und der nach ihr benannte Literaturpreis, der Ingeborg-Bachmann-Preis, wird zum 50. Mal vergeben. Es stellen sich wieder 14 Autor*innen einer 7-köpfigen Jury.
Aus Anlass der beiden Jubiläen überträgt 3sat heuer auch die feierliche Eröffnung live aus dem Landesstudio Klagenfurt, ebenso natürlich alle Lesungen und Jurydiskussionen. Am 28. Juni wird dann feststehen, wer die heurigen Preisträger*innen sein werden - auch diese Abschlussdiskussion wird live übertragen.