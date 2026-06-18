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Kultur

Neue Bachmann-Biografie von Andrea Stoll

Zum 100. Geburtstag von Ingeborg Bachmann sind in diesem Jahr mehrere Bücher erschienen, unter anderem eine Biografie von Andrea Stoll.

Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 17.06.2027

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Schriftzug Ingeborg-Bachmannpreis

Tage der deutschsprachigen Literatur

Fünfzig Jahre nach ihrem Tod fordern Ingeborg Bachmanns Briefe eine neue Perspektive auf Leben und Werk dieser Autorin, die uns heute aktueller denn je erscheint. Die Ende April 2026 erschienene Biografie von Andrea Stoll trägt den Titel "Zwei Menschen sind in mir".

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