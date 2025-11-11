Hauptnavigation

Die zwei Brüder Lucas und Felix begeisterten bei ihrem Konzert im Festspielhaus beim SWR3 New Pop Festival 2025.

Fast Boy kehren 2025 eindrucksvoll zum "SWR3 New Pop Festival" zurück: Nach ihrem Auftritt im Vorjahr im Kurgarten spielen die Brüder Lucas und Felix nun ihr eigenes Konzert im Festspielhaus. Das Dance-Pop-Duo verbindet elektronische Musik mit Livegesang, Gitarrensolos und reduziertem Unplugged-Sound – weit mehr als ein klassischer DJ-Gig. Mit internationalen Kooperationen, darunter David Guetta und Meduza, erzielten sie bereits einen Radio-Nummer-1-Hit und über eine halbe Milliarde Streams allein auf Spotify. Ihr aktueller Hit "Born Again", gemeinsam mit ClockClock, knüpft an diesen Erfolg an.

11.11.2025
03:55 - 04:40 Uhr

