SWR3 New Pop Festival 2025 - Fast Boy
Fast Boy kehren 2025 eindrucksvoll zum "SWR3 New Pop Festival" zurück: Nach ihrem Auftritt im Vorjahr im Kurgarten spielen die Brüder Lucas und Felix nun ihr eigenes Konzert im Festspielhaus. Das Dance-Pop-Duo verbindet elektronische Musik mit Livegesang, Gitarrensolos und reduziertem Unplugged-Sound – weit mehr als ein klassischer DJ-Gig. Mit internationalen Kooperationen, darunter David Guetta und Meduza, erzielten sie bereits einen Radio-Nummer-1-Hit und über eine halbe Milliarde Streams allein auf Spotify. Ihr aktueller Hit "Born Again", gemeinsam mit ClockClock, knüpft an diesen Erfolg an.
11.11.2025
03:55 - 04:40 Uhr