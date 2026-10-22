Kultur
SWR3 New Pop Festival 2026 – YouNotUs x Topic
YouNotUs und Topic bringen das Kurhaus Baden-Baden zum Beben. Die beiden DJs und Produzenten gehören zu den erfolgreichsten Acts der deutschen EDM-Szene.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 03.11.2026
- 03:50 - 04:35 Uhr
Sie stehen für treibende Beats und große Dance-Hits. Topic landete mit "Breaking Me" einen Milliarden-Stream-Hit, YouNotUs begeisterten mit ihrem Remix von "Narcotic". Gemeinsam liefern sie beim "SWR3 New Pop Festival 2026" den Sound für die große Partynacht.