Kultur
SWR3 New Pop Festival 2026 – Luiza
Luiza ist eine Künstlerin mit vielen Facetten: Französische und brasilianische Wurzeln, klassische Ausbildung und eine große Leidenschaft für Musik, Kunst und Fotografie prägen ihren Weg.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 03.11.2026
- 03:05 - 03:50 Uhr
2025 gelingt ihr mit "Soleil Bleu" der Durchbruch: In Frankreich wird der Song zum Nummer-1-Hit und in ganz Europa zum viralen Sommerhit. Jetzt bringt Luiza ihren Mix aus brasilianischen Vibes und französischem Pop zum "SWR3 New Pop Festival" ins Theater Baden-Baden.