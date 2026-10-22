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Luiza - 2025 veröffentlicht sie ihre erste eigene EP und den Song "Soleil Bleu" - der in Frankreich zum wochenlangen Nummer-1-Hit und zum viralen Sommerhit in ganz Europa wird

Kultur

SWR3 New Pop Festival 2026 – Luiza

Luiza ist eine Künstlerin mit vielen Facetten: Französische und brasilianische Wurzeln, klassische Ausbildung und eine große Leidenschaft für Musik, Kunst und Fotografie prägen ihren Weg.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
03.11.2026
03:05 - 03:50 Uhr

2025 gelingt ihr mit "Soleil Bleu" der Durchbruch: In Frankreich wird der Song zum Nummer-1-Hit und in ganz Europa zum viralen Sommerhit. Jetzt bringt Luiza ihren Mix aus brasilianischen Vibes und französischem Pop zum "SWR3 New Pop Festival" ins Theater Baden-Baden.

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