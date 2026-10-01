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Ein Portrait des Sängers Gentleman

Kultur

SWR3 New Pop Festival 2026 – Gentleman

Gentleman kehrt zurück zum "SWR3 New Pop Festival": 27 Jahre nach seinem ersten Auftritt feiert Deutschlands erfolgreichster Reggae-Künstler ein emotionales Homecoming in Baden-Baden.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
27.10.2026
01:00 - 01:45 Uhr

Mit Hits wie "Superior" und "Intoxication" und seinem neuen Album "Gratitude" im Gepäck bringt er wieder die Vibes Jamaikas nach Europa. Ein besonderer Moment für einen Künstler, für den sich mit dem "New Pop Festival" ein Kreis schließt, wie er selbst sagt.

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