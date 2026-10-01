Kultur
SWR3 New Pop Festival 2026 – Gentleman
Gentleman kehrt zurück zum "SWR3 New Pop Festival": 27 Jahre nach seinem ersten Auftritt feiert Deutschlands erfolgreichster Reggae-Künstler ein emotionales Homecoming in Baden-Baden.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 27.10.2026
- 01:00 - 01:45 Uhr
Mit Hits wie "Superior" und "Intoxication" und seinem neuen Album "Gratitude" im Gepäck bringt er wieder die Vibes Jamaikas nach Europa. Ein besonderer Moment für einen Künstler, für den sich mit dem "New Pop Festival" ein Kreis schließt, wie er selbst sagt.