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Mit seinem Nummer-1-Viral-Hit "Verliebt in mich" bringt FAYAN alle zum Strahlen

Kultur

SWR3 New Pop Festival 2026 – Fayan

FAYAN bringt positive Energie zum "SWR3 New Pop Festival 2026". Mit seinem Hit "Verliebt in mich" feiert der Sänger Selbstliebe und Akzeptanz.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
27.10.2026
03:15 - 04:00 Uhr

Für den Künstler aus Oberkirch wird der Auftritt in Baden-Baden zum Heimspiel. Inspiriert von Hip-Hop und Künstlern wie Peter Fox, macht FAYAN mit motivierenden Songs über persönliches Wachstum, Dankbarkeit und Selbstbestimmung Mut – und die Fans feiern FAYAN.

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