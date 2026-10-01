Kultur
SWR3 New Pop Festival 2026 – Fayan
FAYAN bringt positive Energie zum "SWR3 New Pop Festival 2026". Mit seinem Hit "Verliebt in mich" feiert der Sänger Selbstliebe und Akzeptanz.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 27.10.2026
- 03:15 - 04:00 Uhr
Für den Künstler aus Oberkirch wird der Auftritt in Baden-Baden zum Heimspiel. Inspiriert von Hip-Hop und Künstlern wie Peter Fox, macht FAYAN mit motivierenden Songs über persönliches Wachstum, Dankbarkeit und Selbstbestimmung Mut – und die Fans feiern FAYAN.