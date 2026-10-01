Kultur
SWR3 New Pop Festival 2026 – Clueso & SWR Big Band
Clueso trifft auf die SWR Big Band – und daraus wird ein ganz besonderes Konzert beim "SWR3 New Pop Festival 2026" - einmalig und kein "Deja vu".
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 27.10.2026
- 01:45 - 02:30 Uhr
Seit über 20 Jahren begeistert der Erfurter mit Hits wie "Chicago", "Gewinner" und "Flugmodus". Für den Auftritt im Festspielhaus werden seine Songs neu arrangiert – mit Trompeten, Saxofonen und dem Sound der Big Band. Ein Abend voller Musik und besonderer Momente.