Kultur
SWR3 New Pop Festival 2026 – Charlotte Cardin
Charlotte Cardin live beim "SWR3 New Pop Festival 2026": In Frankreich ist sie längst ein gefeierter Popstar, jetzt kommt sie nach Baden-Baden.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 27.10.2026
- 02:30 - 03:15 Uhr
Mit ihrer außergewöhnlichen Stimme, am Klavier oder an der Gitarre begeistert die Kanadierin das Publikum – auf Französisch und Englisch, zwischen Pop, Soul, Rock und Dance. Im Theater Baden-Baden zeigt Charlotte Cardin, dass gerade ein Weltstar durchstartet.