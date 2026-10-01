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Beim SWR3 New Pop Festival in Baden-Baden treten im September auf drei Konzertbühnen angesagte Newcomer der Popmusik auf

Kultur

SWR3 New Pop Festival 2026 – Best of Open Air Bühne

Drei Tage lang wird Baden-Baden zum Treffpunkt der Musikszene. Beim SWR3 New Pop Festival stehen vielversprechende neue Acts auf den Live-Bühnen der Stadt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
27.10.2026
04:45 - 06:20 Uhr

Besonders nahbar sind die Konzerte auf der Open-Air-Bühne: Boy Loco verbinden folkige und elektronische Klänge, Nectar Woode begeistert mit gefühlvollen Songs, und Argyle singt über Freiheit, Hoffnung und die Suche nach dem eigenen Platz im Leben.

Tiffany Aris aus Hamburg hat bereits Songs für Tokio Hotel und Alle Farben geschrieben. Bei ihren eigenen Auftritten setzt sie auf poppige Sounds und extravagante Outfits. Nectar Woode kann zudem auf prominente Unterstützung verweisen: Mit Sir Elton John nahm sie eine gemeinsame Ballade auf.

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