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Theater Baden-Baden

Kultur

SWR3 New Pop Festival 2026 – Best of Open Air Bühne

Beim SWR3 New Pop Festival treffen vielversprechende Newcomer auf ein Publikum ganz nah dran. Auf der Open-Air-Bühne wird Baden-Baden drei Tage lang zum Treffpunkt der Musikszene.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
03.11.2026
04:35 - 06:05 Uhr

Mit dabei sind Sekou aus London, der mit tiefgründigen Texten und Soul begeistert, Connor Skinner mit E-Gitarre und kraftvoller Stimme sowie die britische Sängerin Lusaint mit ruhigem, souligem Gesang.

Auch The Bausa aus Norwegen stehen auf der Bühne. Das Trio wurde mit Partysongs bekannt und feiert heute mit seinem eigenen Stil, dem "Scandi House", internationale Erfolge. Baden-Baden bietet die Gelegenheit, aufstrebende Künstlerinnen und Künstler live zu erleben.

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