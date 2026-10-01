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Eine Show vom britischen Singer-Songwriter ADMT fühlt sich an, wie Zeit mit einem besten Kumpel: Es wird gelacht, es gibt Deeptalk über mentale Gesundheit und man fühlt sich einfach wohl bei ihm

Kultur

SWR3 New Pop Festival 2026 – ADMT

ADMT ist zurück beim "SWR3 New Pop Festival 2026"! Nach seinem Auftritt im Jahr 2025 kommt der britische Singer-Songwriter für ein ganz besonderes Theaterkonzert nach Baden-Baden.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
27.10.2026
04:00 - 04:45 Uhr

Nahbar, humorvoll und immer offen für Interaktion mit seinen Fans, schafft ADMT eine Atmosphäre wie unter besten Freunden. Seit seinem "New Pop"-Auftritt ging es für ihn steil nach oben – mit Debütalbum, eigener Tour und als Support für Louis Tomlinson.

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