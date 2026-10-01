Kultur
SWR3 New Pop Festival 2026 – ADMT
ADMT ist zurück beim "SWR3 New Pop Festival 2026"! Nach seinem Auftritt im Jahr 2025 kommt der britische Singer-Songwriter für ein ganz besonderes Theaterkonzert nach Baden-Baden.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 27.10.2026
- 04:00 - 04:45 Uhr
Nahbar, humorvoll und immer offen für Interaktion mit seinen Fans, schafft ADMT eine Atmosphäre wie unter besten Freunden. Seit seinem "New Pop"-Auftritt ging es für ihn steil nach oben – mit Debütalbum, eigener Tour und als Support für Louis Tomlinson.