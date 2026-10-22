Kultur
SWR3 New Pop Festival 2026 – Sienna Spiro
Sienna Spiro ist die Newcomerin des Jahres: Mit Anfang 20 sorgt die Britin weltweit für Aufsehen. Ihre rauchig-kratzige, gefühlvolle Stimme erinnert an Adele und Amy Winehouse.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 03.11.2026
- 02:20 - 03:05 Uhr
Mit "Die on This Hill" gelang ihr 2025 der Durchbruch, inzwischen hören sie täglich Millionen Menschen. Inspiriert von Jazz- und Soul-Legenden wie Nina Simone und Ella Fitzgerald zeigt sie mit ihrem ersten Album: Hier wächst eine außergewöhnliche Künstlerin heran.