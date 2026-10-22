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Mit Anfang 20 ist Sienna Spiro die Newcomerin des Jahres. Ihre rauchig-kratzige, gefühlvolle Stimme wird oft mit Adele oder Amy Winehouse verglichen

Kultur

SWR3 New Pop Festival 2026 – Sienna Spiro

Sienna Spiro ist die Newcomerin des Jahres: Mit Anfang 20 sorgt die Britin weltweit für Aufsehen. Ihre rauchig-kratzige, gefühlvolle Stimme erinnert an Adele und Amy Winehouse.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
03.11.2026
02:20 - 03:05 Uhr

Mit "Die on This Hill" gelang ihr 2025 der Durchbruch, inzwischen hören sie täglich Millionen Menschen. Inspiriert von Jazz- und Soul-Legenden wie Nina Simone und Ella Fitzgerald zeigt sie mit ihrem ersten Album: Hier wächst eine außergewöhnliche Künstlerin heran.

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