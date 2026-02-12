Kultur
Sarah Connor – SWR3 Weihnachtskonzert
„Not So Silent Night“ heißt nicht nur ihr Nummer-1-Weihnachtsalbum, sondern auch die Weihnachtstour, die Sarah Connor im Dezember 2023 in die größten Arenen Deutschlands brachte. Zum Abschluss spielte sie ein Konzert für SWR3 im Casino Baden-Baden vor 100 statt wie zuvor vor 10.000 Fans. Connor interpretiert Klassiker wie „Jingle Bells“ und „Let it Snow“ und spielt eigene Christmas-Hits wie „Ring Out the Bells“ und „The Best Side of Life“.
