Kultur
SWR3 New Pop Festival 2026 – Holly Humberstone
Holly Humberstone gehört zu den spannendsten Stimmen der neuen Pop-Generation. Die Britin hat bereits Taylor Swift und Olivia Rodrigo auf Tour begleitet.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 03.11.2026
- 01:35 - 02:20 Uhr
Sie hat auf dem Glastonbury- und dem Coachella-Festival gespielt und 2022 den BRIT Award als Newcomerin des Jahres gewonnen. Mit ihrer erzählerischen, handgemachten Musik und einer Stimme, die zum Träumen einlädt, kommt sie 2026 ins Kurhaus Baden-Baden.