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Holly Humberstone (26) ist dieses Jahr auf ihrer bisher größten Europa- und USA-Tour unterwegs und ist auch beim SWR3 New Pop Festival 2026 dabei

Kultur

SWR3 New Pop Festival 2026 – Holly Humberstone

Holly Humberstone gehört zu den spannendsten Stimmen der neuen Pop-Generation. Die Britin hat bereits Taylor Swift und Olivia Rodrigo auf Tour begleitet.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
03.11.2026
01:35 - 02:20 Uhr

Sie hat auf dem Glastonbury- und dem Coachella-Festival gespielt und 2022 den BRIT Award als Newcomerin des Jahres gewonnen. Mit ihrer erzählerischen, handgemachten Musik und einer Stimme, die zum Träumen einlädt, kommt sie 2026 ins Kurhaus Baden-Baden.

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