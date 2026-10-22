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Giant Rooks Bandmitglieder

Kultur

SWR3 New Pop Festival 2026 – Giant Rooks

Giant Rooks kehren zurück zum "SWR3 New Pop Festival 2026": Nach ihrem Newcomer-Auftritt 2021 feiert die Band aus Hamm ihr Homecoming im Festspielhaus Baden-Baden.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
03.11.2026
00:50 - 01:35 Uhr

Mit ihrem Mix aus Indie-Pop, Rock, Folk und Alternative haben die Musiker längst ein internationales Publikum erobert. Ihre ausverkauften Tourneen und Hunderte Millionen Streams zeigen: Giant Rooks gehören zu den spannendsten deutschen Bands ihrer Generation.

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