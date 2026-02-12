Kultur
Best of SWR3 New Pop Festival 2024
Newcomer und Weltstars von morgen zeigen beim "SWR3 New Pop Festival", was sie draufhaben. Das Spektrum reicht von Indie-Pop und Indie-Rock über Singer-Songwriter- bis zu Dance-Musik.
"Best of SWR3 New Pop Festival" zeigt das Beste aller zehn Konzerte von The Last Dinner Party, Sophie and the Giants, Mark Ambor, Sea Girls, Tom Walker, Ásdís, Dylan, Ennio, Benjamin Ingrosso und Alle Farben.
The Last Dinner Party existieren in einer eigenen Welt, die man sich ein bisschen wie Musiktheater vorstellen kann. Ihre Musik ist eine künstlerische Mischung aus Rock und Indie-Pop. Die Texte sind poetisch. Ihr Stil erinnert an das Barockzeitalter, ihre Bühnenoutfits sind pompöse Ballkleider. Der Song, der sie bekannt macht, heißt "Nothing Matters" und ist das erste Lied, das sie rausbringen. Anfang 2024 ist ihr Debütalbum "Prelude to Ecstasy" erschienen, mit dem sie es bis auf Platz 1 der Charts in Großbritannien geschafft haben.
Knallrote Bobfrisur, roter Lippenstift und am liebsten blau gekleidet: Sophie Scott ist unverkennbar - und besser bekannt als Sophie and the Giants. Mit "The Giants" hat sie anfangs ihre ehemaligen Bandmitglieder beschrieben, die immer größer waren als sie. Mittlerweile bezeichnet Sophie auch ihre Fans als ihre "Riesen". Ihr Durchbruch kam 2020 mit "Hypnotized". Diesen Song schickte Sophie ihr mittlerweile guter Freund DJ Purple Disco Machine als Instrumental zu. Nach nur zwei Stunden schickte Sophie ein paar Melodien und Texte zurück - und ahnte nicht, welch einen Erfolg sie damit kreierte.
Seit 1994 unterstützt das Festival nationale und internationale Talente und hat Künstler wie Ed Sheeran, Dua Lipa und Bruno Mars zu Beginn ihrer jeweiligen Laufbahn gefördert. Auch deutsche Acts wie Mark Forster, ClockClock und Giant Rooks haben auf den Bühnen von Baden-Baden ihre Karrieren gestartet. Mehr als 40.000 Musikbegeisterte kamen zwischen dem 12. und 14. September 2024, um angesagte Musik, Newcomer, Durchstarter und Superstars zu erleben.