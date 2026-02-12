Best of SWR3 New Pop Festival 2024

The Last Dinner Party existieren in einer eigenen Welt, die man sich ein bisschen wie Musiktheater vorstellen kann. Ihre Musik ist eine künstlerische Mischung aus Rock und Indie-Pop. Die Texte sind poetisch. Ihr Stil erinnert an das Barockzeitalter, ihre Bühnenoutfits sind pompöse Ballkleider. Der Song, der sie bekannt macht, heißt "Nothing Matters" und ist das erste Lied, das sie rausbringen. Anfang 2024 ist ihr Debütalbum "Prelude to Ecstasy" erschienen, mit dem sie es bis auf Platz 1 der Charts in Großbritannien geschafft haben.