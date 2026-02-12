Hauptnavigation

Best of SWR3 New Pop Festival 2023

Auch 2023 brachte SWR3 wieder vielversprechende neuen Acts für das "New Pop Festival" nach Baden-Baden. Zwischen 14. und 16. September kamen über 50.000 Besucherinnen und Besucher.

D / CH / A
bis 10.03.2026

Während des dreitägigen Festivals spielten Künstlerinnen und Künstler wie Raye, Mimi Webb, James Arthur oder Mayberg. Kamrad erhielt am ersten Festivaltag als einer der spannendsten neuen Künstler Deutschlands den "SWR3 New Pop Award".

Er gab im Rahmen des Festivals sein bisher größtes Solokonzert.

Alle zwölf Einzelkonzerte des Festivals waren ausverkauft. Die Musikfans konnten auch in diesem Jahr wieder besondere Momente erleben, wie etwa beim Konzert mit Mayberg. Der Künstler spielte eine bewegende Show mit Gänsehautmomenten, als er das Publikum aus den oberen Rängen des Theaters zu seinem Song "Spiegelbild" begleitete. Die Fanbase von Only the Poets sang im Kurhaus beinahe lauter als Sänger Tommy Longhurst, der mit seinen Bandkollegen ein energetisches Konzert gab. Ein Highlight war das Acoustic-Set inmitten des Publikums mit dem Song "Every God I Pray To". Superstar Dermot Kennedy begeisterte das ausverkaufte Festspielhaus mit einem epochalen Auftritt.

Mit dabei waren außerdem Durchstarter der Popszene wie Loi, Cian Ducrot, Olivia Dean und Moss Kena. Krönender Abschluss des Festivals war die "SWR3 New Pop CUPRA DJ Night" mit DJ Lari Luke und Twocolors.

Mit dem Festival unterstützt SWR3 seit 1994 nationale und internationale Newcomer. Bereits heutige Weltstars wie Ed Sheeran, Dua Lipa und Bruno Mars traten zu Anfang ihrer Karriere beim "SWR3 New Pop Festival" auf.

"Best of New Pop Festival 2023" zeigt die Highlights der Konzerte aus diesem Jahr.

