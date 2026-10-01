Kultur
Best of SWR3 New Pop Festival 2026
30 Jahre "SWR3 New Pop Festival": Drei Tage lang wird Baden-Baden zum Treffpunkt für alle, die neue Musik entdecken und Stars hautnah erleben möchten.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 31.10.2026
- 22:10 - 23:15 Uhr
2026 standen FAYAN, Holly Humberstone, Sienna Spiro, Charlotte Cardin, ADMT, Luiza sowie Gentleman, Clueso & SWR Big Band und Giant Rooks auf den Bühnen. Das Festival gilt seit Jahren als Sprungbrett für kommende Stars.
Schon früh traten dort Künstler wie Ed Sheeran, Dua Lipa, Benson Boone, Raye und Bruno Mars auf. Beim Jubiläumsfestival eröffnete Gentleman mit einem Homecoming-Konzert, Clueso spielte mit der SWR Big Band, und die Giant Rooks zeigten fünf Jahre nach ihrem New-Pop-Debüt, wie aus ersten Festivalauftritten erfolgreiche Karrieren entstehen können.