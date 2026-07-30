Kultur
SWR Big Band - Das Heimspiel No. 13.2
Die erfolgreichen "Wohnzimmer"-Konzerte der SWR Big Band erfreuen das Publikum mit einem Überraschungsgast. Bei der 13. Ausgabe ist es der Pianist und Sänger Michael Kaeshammer aus Toronto. Der Deutsch-Kanadier gehört zu den profiliertesten Interpreten in Kanada und war dort bereits sieben Mal für den "Juno" nominiert, das kanadische Pendant zum Grammy. Musikalisch dreht sich in Kaeshammers Musik viel um das quirlige Lebensgefühl New Orleans.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 02.02.2030
Michael Kaeshammer zeigt sein außerordentliches Können am Piano und überzeugt auch mit eigenen Songs. Insgesamt ein sehr launiges Mississippi-Feeling, beim dem sich das Publikum bereitwillig mitreißen lässt.