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Kultur

SWR Big Band - Das Heimspiel No. 15.1

Die SWR Big Band lädt zu einer neuen Runde der "Heimspiele". Unter der Leitung von Ed Partyka präsentiert die Band erstmals zusammen mit dem Trompeter Thomas Gansch ein neues Programm.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 02.02.2027

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Der Sänger Ola Onabulé sitzt auf dem Boden und lehnt an einem Schild, auf dem SWR BIG BAND steht.

SWR Big Band

Gansch studierte zunächst in Wien das Konzertfach Trompete. Während seines Studiums gründete er 1992 mit Studienkollegen die Gruppe Mnozil Brass. Nach sechs Jahren Klassik beschloss Gansch, das Studium zu beenden, und wandte sich seiner großen Liebe, dem Jazz, zu.

Von 1998 bis 2006 spielte er im legendären Vienna Art Orchestra, was er als seine "wahre Studienzeit" bezeichnet. Neben zahllosen Projekten mit Musikern aus aller Welt und Auftritten in knapp 50 Ländern komponiert er neben Mnozil Brass auch für verschiedene andere Besetzungen. 

Thomas Gansch ist nicht nur einer der vielseitigsten Trompeter seiner Generation, sondern auch ein Entertainer, der immer den Schalk im Nacken hat, dabei aber niemals die Musik aus den Augen verliert.

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