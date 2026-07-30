Kultur
SWR Big Band - Das Heimspiel No. 14.2
Das "Heimspiel No. 14.2" der SWR Big Band unter der musikalischen Leitung von Magnus Lindgren wurde im Mai 2023 in der Phoenixhalle im Römerkastell Stuttgart aufgezeichnet.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 05.01.2027
Die französische Südseeinsel La Réunion ist die Geburtsstätte von Meddy Gerville, der viel eigene, aber auch traditionelle Musik dieser Insel zur 14. Ausgabe der beliebten Konzertreihe der SWR Big Band nach Stuttgart mitbrachte.
Es war das erste Treffen der Big Band mit dem Pianisten und Sänger, der seine besondere Rhythmik präsentierte, so komplex wie mitreißend, sowie Melodien, die zum Mitsingen verführen. Eine umwerfende und bereichernde Begegnung zwischen Weltmusik, Jazz und Pop.
Mit dem jungen Ausnahmetalent Jakob Manz am Altsaxofon nimmt das "Heimspiel"-Projekt eine weitere intensive Wendung. Magnus Lindgren als Artist in Residence übersetzt diese Musik in seinen stilsicheren Arrangements zu einem neuen, großen Ganzen. Ein Glücksfall.