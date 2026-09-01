Kultur
SWR Bigband – Heimspiel # 18.01
John Beasleys Programm mit der SWR Big Band ist in gewissem Sinn eine Hommage an die Stadt Stuttgart, die er seit der Zusammenarbeit mit dem SWR lieben gelernt hat. Die meisten Stücke entstanden während seiner Aufenthalte mit der Big Band in Stuttgart, inspiriert von Besuchen in der Staatsgalerie. Eine spannende Reise und ein differenzierter Blick auf die Landeshauptstadt aus der Perspektive eines Weltklasse-Arrangeurs.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 15.09.2026
- 02:40 - 03:40 Uhr