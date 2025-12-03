Kultur
schmeckt. immer. Schnell gebacken
Süß oder salzig, klassisch oder modern: Die Küche von Fernsehköchin Zora Klipp und Konditormeisterin Theresa Knipschild begeistert sowohl Freunde herzhafter Gerichte als auch Naschkatzen. Unter dem Motto "wir kriegen alles gebacken" legt das Koch- und Backduo mit einer Pasta aus dem Ofen los. Dafür werden frische Tortellini mit Brokkoli und anderem Gemüse auf ein Backblech gelegt und mit frischen Kräutern gewürzt.
- 03.12.2025
- 11:45 - 12:15 Uhr