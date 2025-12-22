Kultur
schmeckt. immer. Kochen für Freund:innen - Cheesecake, Ravioli und Pavolva
Die besten Freunde einmal rundum zu verwöhnen, das ist diesmal das kulinarische Motto in der Küche von Szeneköchin Zora Klipp und Konditormeisterin Theresa Knipschild. Ob für ein Abendessen in großer Runde oder für eine gemütliche Kaffeerunde zu zweit: Zora und Theresa haben für jeden Anlass herzhafte oder süße Rezepte parat, die zudem einfach zuzubereiten und preiswert sind.
- 21.01.2026
- 11:45 - 12:15 Uhr
Kürbis ist ein leckeres Gemüse, das nicht nur für Suppen, sondern auch als Grundlage für Theresas Cheesecake geeignet ist. Zunächst wird ein Streuselteig aus gemahlenen Kürbiskernen, Mehl und Margarine hergestellt. Die Streusel dienen gleichzeitig als Boden und als Topping. Für die Füllung wird der Kürbis gegart und mit veganem Quark und Frischkäse vermengt. Eine winterliche Note bekommt der Cheesecake durch Zimt, Ingwer und Orangenschale.
Mit Mehl, Eiern und einer einfachen Nudelmaschine funktionieren selbst gemachte Ravioli im Handumdrehen. Das junge Küchenteam gibt außerdem noch Kurkuma und Rote-Bete-Saft in den Teig. Dadurch bekommt die Pasta auch optisch eine attraktive Note. Bei den Füllungen wird es mit Rotkohl ebenfalls farbenfroh: Das deftige Gemüse wird kurz geschmort und mit zweierlei Käse zu einer würzigen Paste verarbeitet. Außerdem gibt es die Ravioli auch mit einer pikanten Zitronen-Ricotta-Füllung.
Danach servieren Theresa und Zora noch Pavlova. Die gefüllten Baiser-Küchlein sind in Australien und Neuseeland eine beliebte Süßspeisenspezialität. Die Zubereitung der Baiser ist einfach, aber etwas zeitaufwendig. Bis die Eiweißküchlein knusprig sind, müssen sie mindestens eineinhalb Stunden im Ofen backen. Serviert werden die Pavlova mit einer Mascarpone-Vanillecreme-Füllung und exotischen Früchten wie Maracuja, Kiwi, Mango und Papaya. Damit kann man seine besten Freunde gleichzeitig verwöhnen und mächtig beeindrucken.