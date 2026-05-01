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Standbild: Schätze der Welt - Erbe der Menschheit

Kultur

Die Kupfermine Falun, Schweden

Zentrum des UNESCO-Weltkulturerbes Falun ist die noch begehbare Kupfermine. Gleich neben der Mine klafft ein großes Loch - Ergebnis des verheerenden Einsturzes eines ganzen Kupferbergs.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
31.05.2026
19:40 - 20:00 Uhr

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Schätze der Welt

Schätze der Welt

Auch dieses Loch steht unter dem Schutz der UNESCO - es dokumentiert den Preis für die hemmungslose Ausbeutung von Naturschätzen und Arbeitskräften. Geschützt sind auch die Grubenarbeiter-Siedlung mit ihren winzigen Häusern und einige Herrenhöfe der Grubenbetreiber.

Alles zusammen bildet eine einzigartige Industrielandschaft, die sich in einem Umkreis von 20 Kilometern um die einstige Kupfermetropole Falun zieht. Dieses Welterbe verweist auch auf die Kehrseite des sagenhaften Reichtums, den die Kupfermine ihren Betreibern brachte. Es erinnert an all die Menschen, die ihr Leben dafür ließen, dass sich Schweden einst in eine Kupfergroßmacht verwandeln konnte.

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