Die Kathedrale von Reims, Frankreich Glaube, Macht und Schönheit Film von Horst Brandenburg

Kultur
Die Kathedrale von Reims, Frankreich – Glaube, Macht und Schönheit
Notre-Dame, die Kathedrale von Reims, hat in ihrer 800-jährigen Geschichte viel erlebt: kirchliche Rituale, Papstbesuche und die Krönungszeremonien aller französischen Könige. Aber auch Naturkatastrophen, Revolutionen und Kriege. Heute steht sie als resolute Bastion und Mahnerin humaner kultureller Werte im Zentrum von Reims. Neben ihrer kulturellen Bedeutung ist sie auch zu einem Symbol des Friedens und speziell der Versöhnung zwischen Deutschland und Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg geworden.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 15.11.2026