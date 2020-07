Maritime Greenwich, Großbritannien: Das Herz der Seefahrt

Durch genaue Kenntnis der Sterne versprach man sich damals eine Lösung des Längengradproblems. Die Kapitäne jener Zeit wussten bei ihren Fahrten nie, wo sie sich genau befanden. Gelöst wurde dieses Problem erst gut hundert Jahre später durch einen Tischlermeister.



John Harrison ging von der Idee aus, man müsse auf hoher See nur wissen, wie spät es im Heimathafen ist. Aus der Differenz dieser Zeit und der Bordzeit könne man dann die Lage des Schiffes in Längengraden und Minuten berechnen. John Harrison baute die erste Uhr, die unabhängig von Temperatur und Klimaschwankungen, Feuchtigkeit und Schiffsbewegungen auf hoher See die Zeit messen konnte.



Der Film erzählt aber nicht nur ein wichtiges Kapitel der Seemannsgeschichte. Er zeigt auch die anderen Gebäude dieses Weltkulturerbes. Das älteste Gebäude ist das Queens House, ganz im Stil der italienischen Renaissance, gebaute Mathematik - Ebenbild göttlicher Harmonie. Ein bei seinen Bewohnern damals nur mäßig beliebtes Gebäude ist das königliche Marienhospital mit der prachtvollen "Royal Chapel" und den opulenten Sälen wie der "Painted Hall". Hier sollten die Veteranen der königlichen Marine ihr Seelenheil finden. Ein Zeitgenosse sagte darüber: "Säulen, Kolonaden und Deckengemälde gehen nur schlecht zusammen mit gepökeltem Beef und gesäubertem Bier, vermischt mit Wasser."