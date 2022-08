Gwynedd, Großbritannien Die Walisischen Burgen Edwards I. Film von Horst Brandenburg

Danach folgten Cearnarfon und Harlech. Die letzte seiner Burgen entstand auf der Insel Anglesey: Zwischen Festland und Insel baut er an der Meerenge Beaumaris eine Burg, die seine schönste werden sollte.



Sein Baumeister James of St. George, der führende Architekt von Verteidigungsanlagen, war verantwortlich für die herausragenden Konstruktionen der mittelalterlichen Bauten, die einzigartig für Großbritannien waren und sind. Jede der Burgen - alle in Meernähe gelegen - sind in ihrer Verschiedenartigkeit Denkmäler der Baukunst ihrer Epoche, aber auch Insignien der englischen Herrschaft in Wales.