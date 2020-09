Kultur

Die Berliner Moderne: Neues Bauen

Nicht nur ihrer Fassade wegen zählen sechs Wohnsiedlungen in Berlin - die älteste entstanden am Ende des Kaiserreichs, die jüngsten am Ende der Weimarer Republik - zum Weltkulturerbe.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 21.06.2020