Der Rideau-Kanal, Kanada Eine Romanze zwischen Natur und Technik Film von Horst Brandenburg

Seit seiner Eröffnung 1832 ununterbrochen in Betrieb, ist er außerdem der einzige Kanal des Kontinents, der noch genauso funktioniert, wie ihn seine kolonialen britischen Erbauer errichten ließen. Natur und Tiere haben ein symbiotisches Leben mit dem Kanal entwickelt. Hier herrschen eigene Gesetze. Es ist das stille Wasser, verbunden mit den handbetriebenen Schleusentoren, die den Takt der Zeit angeben.



Nur an seiner Anfangs- und Endpforte erhebt sich die Kanalarchitektur als imposantes Bauwerk vorindustrieller Geschichte. Burgartige Befestigungs- und Wehranlagen: Fort Henry in Kingston zwischen Ontariosee und Sankt-Lorenz-Strom gelegen, markiert noch heute kanadische Hoheit. Denn Motivation und Strategie der Erbauer war einst militärpolitisch begründet. Der Rideau-Kanal sollte eine Waffe sein im Konflikt mit den jungen Vereinigten Staaten von Amerika, um freien Transport von Militärgütern und Menschen im kanadischen Hinterland zu garantieren. Der Rideau-Kanal jedoch hat nie seinem eigentlichen Zweck gedient, denn es herrschte bald Frieden zwischen den kanadischen und amerikanischen Völkern.



So hat ihn schlichtweg die Bevölkerung erobert. Heute zählt die Region in der Provinz Ontario zu den begehrtesten Erholungs- und Freizeitgebieten Nordamerikas. Eine Romanze zwischen Natur und Technik. Diese friedliche Umwidmung eines großen militärischen Bauwerkes durch die Bevölkerung ist ohne Beispiel. Wie auch der Rideau-Kanal zu den wenigen Orten auf der Erde gehört, an dem gleichermaßen Natur und menschliche Kulturleistung unter den Schutz der UNESCO gestellt wurden.