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"Schätze der Welt - Erbe der Menschheit - Das Gartenreich Dessau-Wörlitz, Deutschland": Schloss Wrlitz.

Kultur

Das Gartenreich Dessau-Wörlitz, Deutschland Film von Sarah Palmer

Das Gartenreich Dessau-Wörlitz liegt eingebettet in die Auenlandschaft der Elbe und umfasst sieben Schloss- und Parkanlagen auf einer Gesamtfläche von 145 Quadratkilometern.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
11.10.2026
19:40 - 20:00 Uhr

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Schätze der Welt

Schätze der Welt

Die Parkanlagen von Wörlitz, Herzstück des Gartenreichs, sind als erster Landschaftsgarten nach englischem Vorbild auf dem Kontinent entstanden. - Ein Film über das Gartenreich und seine Geschichte.

Die Wörlitzer Anlagen sind um ein klassizistisches Landhaus angelegt, das der Architekt Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorf für den Landesherrn Leopold III. Friedrich Franz, Fürst und Herzog von Anhalt-Dessau, baute. Beide hatten sich dem Bildungsideal der Aufklärung verschrieben, so standen Park und Landhaus allen Besuchern offen und boten ihnen Eindrücke aus fremden Ländern, zum Beispiel Italien und England.

Fürst Franz wollte sein Land in einen Garten verwandeln, das Schöne mit dem Nützlichen verbinden. Davon zeugen zahllose kunstvolle Bauten an Deichen und Wegen, die die weit auseinander liegenden ländlichen Refugien der fürstlichen Familie noch heute verbinden.

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