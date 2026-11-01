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Kultur

Chichen Itza, Mexiko - Das Geheimnis vom Untergang der Maya Film von Albrecht Heise

Im Süden Mexikos, dem flachen Land zwischen Pazifik und Karibik, war einst das große Reich der Maya. Ihre Zeitrechnung und Geschichte reichte bis ins vierte Jahrtausend vor Christus.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
22.11.2026
19:40 - 20:00 Uhr

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Schätze der Welt

Schätze der Welt

In ihrer Blütezeit, der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends nach Christus, errichteten sie Chichen Itza. Doch schon wenige Jahrhunderte später, noch vor der Ankunft der Spanier in Mexiko, gingen die Maya mitsamt ihrer hoch entwickelten Kultur rätselhaft unter.

Urwald überwucherte die verwaiste Stadt, bis sie Ende des 19. Jahrhunderts wiederentdeckt und freigelegt wurde. Seitdem suchen Archäologen nach dem Grund für den Untergang der Maya - bis heute vergeblich.

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