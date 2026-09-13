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Big Pit - der wichtigste und größte Schacht von Blaenavon.

Kultur

Blaenavon, Großbritannien - Eisenhart und kohlenschwarz Film von Horst Brandenburg

Ende des 18. und während des 19. Jahrhunderts war das an Rohstoffvorkommen reiche Blaenavon in Wales eines der größten Bergbau- und Eisenproduktionszentren der Welt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
04.10.2026
19:40 - 20:00 Uhr

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Schätze der Welt

Schätze der Welt

Tausende Menschen arbeiteten in der Kohle-Grube "Big Pit" und an Hochöfen unter harten Bedingungen für ihr Überleben. Die südwalisische Heidelandschaft wurde innerhalb weniger Jahrzehnte ein von Abraumhalden und Industriearchitektur geprägtes Areal.

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