Kultur
Blaenavon, Großbritannien - Eisenhart und kohlenschwarz Film von Horst Brandenburg
Ende des 18. und während des 19. Jahrhunderts war das an Rohstoffvorkommen reiche Blaenavon in Wales eines der größten Bergbau- und Eisenproduktionszentren der Welt.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 04.10.2026
- 19:40 - 20:00 Uhr
Tausende Menschen arbeiteten in der Kohle-Grube "Big Pit" und an Hochöfen unter harten Bedingungen für ihr Überleben. Die südwalisische Heidelandschaft wurde innerhalb weniger Jahrzehnte ein von Abraumhalden und Industriearchitektur geprägtes Areal.