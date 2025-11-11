Hauptnavigation

Kultur

Rockpalast Crossroads - Thees Uhlmann

Seit 2003 veranstaltet der WDR Rockpalast in der "Harmonie" in Bonn das "Crossroads"-Festival. Im Oktober 2025 werden an vier aufeinanderfolgenden Tagen acht Acts präsentiert. Sie decken verschiedene Facetten der Rock- und Popmusik und eine entsprechend große musikalische Bandbreite ab - eine spannende Mischung aus verlässlichen Größen und interessanten Newcomern aus verschiedenen Genres. Autobahn, Feldwege, Landstraßen: Thees Uhlmann ist längst sein eigener Roadmovie. Doch erst mit dem Album und Liveprogramm "Sincerely, Thees Uhlmann" zeichnete er den Trip mitreisetauglich nach. Er führt vom AJZ bis ins Stadion, von Hemmoor bis nach New York, durch mehr als drei Jahrzehnte wiedervereinigtes Deutschland. Rock, Indie, Punk und was nicht sonst noch alles. Lichthupe aber nur im äußersten Notfall.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
11.11.2025
00:55 - 02:55 Uhr

