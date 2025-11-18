Kultur
Rockpalast Crossroads - Stina Holmquist
Seit 2003 veranstaltet der Rockpalast in der "Harmonie" in Bonn das Crossroads-Festival. Im Oktober 2025 werden an vier aufeinander folgenden Tagen acht Acts präsentiert. Sie zeigen die verschiedenen Facetten der Rock- und Popmusik und eine entsprechend große musikalische Bandbreite: Eine spannende Mischung aus verlässlichen Größen und interessanten Newcomern aus verschiedenen Genres.
- 18.11.2025
- 04:15 - 05:15 Uhr