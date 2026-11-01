Kultur
Rockpalast Festival – Wrest
Unaufgeregter, tiefgehend poetischer Indie-Rock, aus Edinburgh, der an Frightened Rabbit, We Were Promised Jetpacks und The National gemahnt: What's not to like?
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 24.11.2026
- 02:40 - 04:05 Uhr
Die wachsende Fangemeinde von Wrest belegt, dass die Schotten viel richtig machen. Wrest sind längst kein Geheimtipp mehr. Mit der Veröffentlichung ihres 2024er-Albums "Everything's Nothing Forever Again" erreichte die Band neue Abruf-Höhen bei den Streamingdiensten.
Und sie gewann damit eine Vielzahl neuer treuer Fans weit über Großbritannien hinaus. Rembert Stiewe vom "Orange Blossom Special Festival" bringt es auf den Punkt: "Viel schöner kann Musik nicht werden." Wrest machen Musik mit viel Herz und Gefühl, ohne dabei in Kitsch oder Pathos abzudriften. Mit ihrer fast schüchternen Bodenständigkeit bleiben sie immer nahbar.
Nach einer Reihe ausverkaufter Headliner-Konzerte in Deutschland und den Niederlanden sowie mit Tourneen durch Australien und die USA stehen sie als einer der vielversprechendsten schottischen Indie-Acts vor dem Sprung auf die richtig großen Bühnen der Welt.