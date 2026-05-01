Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Rockpalast Crossroads
  4. Rockpalast Festival – Marathon
Rockpalast Festival - Marathon

Kultur

Rockpalast Festival – Marathon

Marathon transportieren eine Wucht und Dynamik, wie sie ihresgleichen sucht. Eine Sound-Granate aus Post-Punk, Shoegaze und Indie, frisch aus dem Amsterdamer Underground katapultiert.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
12.05.2026
02:05 - 03:05 Uhr

Mehr

Tanzendes Publikum vor einer Bühne

Rockpalast Crossroads

2023 erschien die gleichnamige Debüt-EP von Marathon. Das Trio, bestehend aus Kay Koopmans, Lennart van Hulst und Nina Lijzenga, war da schon nicht mehr unbekannt und hatte in der Amsterdamer Szene Gig-Erfahrung und Augenringe gesammelt.

Beim "ESNS-Noorderslag"-Festival des gleichen Jahres waren sie der "heiße Scheiß". In Windeseile hatte sich die Band einen beeindruckenden Live-Ruf erspielt, Sowohl KINK als auch 3voor12 bezeichneten die Band als eines der Talente des Jahres 2023.

Die live als Quintett auftretende Band ist in der Lage, noisy Shoegaze und explosiven Post-Punk zu einem befreienden, kathartischen Erlebnis zu kombinieren. Als würden die Idles ihre Songs bei The Haunted Youth leihen oder The Holy mit den Gurriers gemeinsame Sache machen.

Die Musik von Marathon ist eine leidenschaftliche Antwort auf die Beklemmungen, die das krisengeschüttelte 21. Jahrhundert verursacht. Sie geben Ängsten, Wut und Befreiung eine musikalische Stimme. Die fiebrige Energie, die sie transportieren, lassen sie mal in ungestümem Vorwärtsdrang, mal in fordernder Dissonanz kulminieren.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.