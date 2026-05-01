Kultur
Rockpalast Festival – Marathon
Marathon transportieren eine Wucht und Dynamik, wie sie ihresgleichen sucht. Eine Sound-Granate aus Post-Punk, Shoegaze und Indie, frisch aus dem Amsterdamer Underground katapultiert.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 12.05.2026
- 02:05 - 03:05 Uhr
2023 erschien die gleichnamige Debüt-EP von Marathon. Das Trio, bestehend aus Kay Koopmans, Lennart van Hulst und Nina Lijzenga, war da schon nicht mehr unbekannt und hatte in der Amsterdamer Szene Gig-Erfahrung und Augenringe gesammelt.
Beim "ESNS-Noorderslag"-Festival des gleichen Jahres waren sie der "heiße Scheiß". In Windeseile hatte sich die Band einen beeindruckenden Live-Ruf erspielt, Sowohl KINK als auch 3voor12 bezeichneten die Band als eines der Talente des Jahres 2023.
Die live als Quintett auftretende Band ist in der Lage, noisy Shoegaze und explosiven Post-Punk zu einem befreienden, kathartischen Erlebnis zu kombinieren. Als würden die Idles ihre Songs bei The Haunted Youth leihen oder The Holy mit den Gurriers gemeinsame Sache machen.
Die Musik von Marathon ist eine leidenschaftliche Antwort auf die Beklemmungen, die das krisengeschüttelte 21. Jahrhundert verursacht. Sie geben Ängsten, Wut und Befreiung eine musikalische Stimme. Die fiebrige Energie, die sie transportieren, lassen sie mal in ungestümem Vorwärtsdrang, mal in fordernder Dissonanz kulminieren.