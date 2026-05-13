Auf seinem dritten Album "Laav" lotet er Facetten der Liebe weit jenseits von Hollywoodklischees aus. Er selbst sagt dazu: "Mir geht es auch um die Liebe als Ruhepol in unruhigen Zeiten. Permanent ist die Rede von Spaltung und Entfremdung – und Liebe ist doch immer noch das beste Gegenmittel gegen Angst, Verzweiflung und Unsicherheit. Und damit meine ich nicht einfach die romantische Liebe, sondern eigentlich in aller erster Linie das Offenbleiben gegenüber Menschen."