Kultur
Gringo Mayer und die Kegelband
Dieser Mann ist ein waschechter Troubadour: Im breitesten kurpfälzischen Idiom singt Gringo Mayer von der Liebe, vom Leben und vom Verlieren.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 09.06.2026
Mit Schnurrbart, dicken Koteletten, in Cowboystiefeln und mit weit geöffnetem Hemd und Herzen tänzelt Mayer mühelos die Grenzen zwischen Pop, Indie Rock und Folk entlang. Gringo Mayer aus Ludwigshafen ist Performer und Entertainer.
Er ist street smart und im besten Sinne ein "Mann des Volks", der mit jeder Menge Humor und Selbstironie aus der Mitte des Lebens singt. Bei allem Augenzwinkern ist aber zu jedem Zeitpunkt klar: Gringo Mayer meint es ernst mit seiner Musik.
In seinen Songs schafft er den Spagat zwischen aufrichtiger Poesie, beseelter Romantik und Bodenständigkeit. Gringo kann auf allen Hochzeiten tanzen: Er war schon zu Gast bei "Inas Nacht", spielte als Support bei den Donots, trat beim "Haldern Pop Festival" auf und tourte mit seinem Wiener Kollegen Voodoo Jürgens, der ihn immer wieder inspiriert hat.
Auf seinem dritten Album "Laav" lotet er Facetten der Liebe weit jenseits von Hollywoodklischees aus. Er selbst sagt dazu: "Mir geht es auch um die Liebe als Ruhepol in unruhigen Zeiten. Permanent ist die Rede von Spaltung und Entfremdung – und Liebe ist doch immer noch das beste Gegenmittel gegen Angst, Verzweiflung und Unsicherheit. Und damit meine ich nicht einfach die romantische Liebe, sondern eigentlich in aller erster Linie das Offenbleiben gegenüber Menschen."
Unterstützt wird Mayer von den Kegelband-Musikern Jeremy Dhôme (Schlagzeug), Martin Fischer (Bass), Stephan Udri (Trompete), Fabian Haugg (Gitarre) und Ferdi Klamt (Keys).