Rockpalast Festival – Die Höchste Eisenbahn

Dazu kommen Texte, die mit viel Liebe zur Sprache wahrhaftige Geschichten erzählen und niemals auf hohlen Phrasen herumkauen. Ob es um einen verpennten Typen geht, der an einem Vormittag auf dem Weg zum Späti einer Horde Außerirdischer mittels Handyvideos erklären muss, warum außer ihm plötzlich kein Mensch mehr auf der Erde aufzufinden ist, oder der ganze Brass gegen die kumpeligen Fressen aus der Lebensversicherungswerbung raus darf – die vielen Texte aus verschiedenen Federn verschmelzen am Ende zu einer bunten Collage.