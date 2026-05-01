Kultur
Rockpalast Festival – Die Höchste Eisenbahn
Die Supergroup des deutschen Indie Pop: Francesco Wilking, Moritz Krämer, Felix Weigt und Max Schröder sind Die Höchste Eisenbahn. Auch live ist die Band äußerst sympathisch und unterhaltsam.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 12.05.2026
- 03:05 - 04:25 Uhr
Als sich die beiden Berliner Sänger und Gitarristen Wilking und Krämer 2011 zusammentaten, barg ihre Musik noch zerbrechlich-traumschöne Kohleofenromantik mit zwei Gitarren, Mundharmonika und befreundeten Gästen wie Judith Holofernes und Gisbert zu Knyphausen.
Heute ist der Eisenbahn-Sound zugänglicher und beschwingter, oft auch tanzbar, was unter anderem mit dem typisch trockenen Beatgerüst von Max Schröder und den schier unerschöpflichen musikalischen Fähigkeiten von Multi-Instrumentalist Felix Weigt zu tun hat.
Dazu kommen Texte, die mit viel Liebe zur Sprache wahrhaftige Geschichten erzählen und niemals auf hohlen Phrasen herumkauen. Ob es um einen verpennten Typen geht, der an einem Vormittag auf dem Weg zum Späti einer Horde Außerirdischer mittels Handyvideos erklären muss, warum außer ihm plötzlich kein Mensch mehr auf der Erde aufzufinden ist, oder der ganze Brass gegen die kumpeligen Fressen aus der Lebensversicherungswerbung raus darf – die vielen Texte aus verschiedenen Federn verschmelzen am Ende zu einer bunten Collage.
Oder wie das Goethe-Institut es ausdrückt: "Tatsächlich kann man bei der Höchsten Eisenbahn von einer Alltagspoesie sprechen: mal melancholisch, mal humorvoll, aber immer mit großer Leichtigkeit und Authentizität erzählen sie aus dem Leben und machen dabei das Ungewöhnliche im Gewöhnlichen, das Poetische im Alltag für uns sichtbar."