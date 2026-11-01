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Die deutsche Band Crimson Bloom auf der Bühne

Kultur

Rockpalast Festival – Crimson Bloom

Vier Freunde aus Krefeld, die sich aus der Schule und vom Skaten kennen, gründen 2023 eine Band. Bald gelten Crimson Bloom als einer der spannendsten Newcomer-Acts der deutschen Rockszene.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
24.11.2026
05:15 - 06:20 Uhr

Das Quartett hatte von Anfang an den Anspruch, energiegeladenen Alternative Rock mit emotionaler Tiefe und modernen Sounds zu verbinden. Den Durchbruch hatten die vier Musiker vom Niederrhein beim europaweiten "Emergenza Festival".

Nach Siegen im NRW- und Deutschlandfinale setzten sie sich beim internationalen Finale auf dem Taubertal-Festival gegen rund 2000 internationale Bands durch. Damit holten sie den Titel erstmals seit 26 Jahren wieder nach Deutschland.

Es folgten Slots auf großen Festivals wie dem "c/o pop Festival" in Köln, "EselRock" und "Bochum Total". Ihr authentischer Sound und die intensive Bühnenpräsenz haben der Band eine stetig wachsende Fanbase beschert. Nach ihrer Debütsingle "Instant Love" folgte im März 2026 ihre viel beachtete Debüt-EP "Walk Away", die zu Teilen in der Toskana aufgenommen wurde.

Der Stil der Band wird als leidenschaftliche Mischung aus dem Sound von Bands wie Arctic Monkeys und Måneskin beschrieben. Ihr Sound lebt vom Kontrast aus treibenden, harten Rhythmen und intimen, fragilen Momenten.

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