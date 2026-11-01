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Die niederländische Band Personal Trainer auf der Bühne

Kultur

Rockpalast Festival – Personal Trainer

Personal Trainer aus Amsterdam beleben den lässigen Slacker-Rock der 1990er-Jahre neu. Frische Pop-Arrangements verleihen dem Indie-Sound eine überraschend moderne Note.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
10.11.2026
05:00 - 06:20 Uhr

Die Band um Willem Smit begann als Soloprojekt und entwickelte sich zu einem kreativen Kollektiv. Catchy Melodien, sarkastische Texte und experimentelle Hooks brachten Vergleiche mit Pavement, Spoon und LCD Soundsystem ein.

Mit dem Album "Big Love Blanket" gelang der Schritt aus der Amsterdamer Underground-Szene auf die internationale Bühne. Bekannt sind Personal Trainer vor allem für ihre hyperaktiven Liveshows und Auftritte auf Festivals wie SXSW, Lowlands und Iceland Airwaves.

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