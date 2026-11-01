Kultur
Rockpalast Festival – Kombynat Robotron
Die Band Kombynat Robotron hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2018 zum festen Bestandteil der europäischen Underground-Psych-Rock-Szene entwickelt.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 17.11.2026
- 03:15 - 04:20 Uhr
Die Kieler stehen für rohe Energie und ausufernde, hypnotische Live-Improvisationen. Im Frühjahr 2018 trafen sich die Bandmitglieder zu einer gemeinsamen Jamsession. Da alle Musiker bereits in anderen Bands aktiv waren, brachten sie sehr unterschiedliche Einflüsse mit.
Anstatt klassische Songs zu schreiben, beschlossen die Musiker von Anfang an, den Fokus vollständig auf freie Improvisation zu legen. Der Name "Robotron" geht auf das gleichnamige, größte Computerkombinat der DDR zurück. Die Musik spiegelt dieses Konzept wider – sie erinnert an motorische, roboterhafte Industrie-Rhythmen, die sich jederzeit fließend in sphärenhafte Klänge verwandeln können. Treibende, motorische Krautrock-Grooves bilden das Fundament. Darüber legen sich repetitive Bassläufe, massive Fuzz-Gitarrenwände und psychedelische Soundeffekte.
Nach sechs rein instrumentalen Studioalben vollzog die Band 2025 mit ihrem siebten Album "AANK" einen Stilwechsel. Erstmals sind hier feste Songstrukturen und Gesang zu hören, die Vocals sind jedoch stark zurückgenommen abgemischt.
Ob auf internationalen Festivals oder in kleinen Clubs: Die Liveshows von Kombynat Robotron gelten als energetische Klangreisen, bei denen jeder Auftritt auf spontaner Interaktion basiert und damit einzigartig ist.